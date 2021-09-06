Рынок труда в ряде регионов России пока не вернулся к допандемическим показателям, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Всероссийской неделе охраны труда.

«По сути, июлем месяцем 2021 года мы исполнили поручение президента и добились допандемических показателей уровня безработицы в России. Я считаю, что это стало возможным благодаря усилиям всех — благодаря усилиям работодателей, государства, профсоюзов, всех участников этого процесса… Понятно, что пока это среднероссийские показатели, еще в ряде регионов допандемические показатели напряженности на рынке труда не достигнуты, но мы работаем, реализуем региональные программы на рынке труда и будем эту работу продолжать», — сказала она.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России в июле снизился до 4,5% с 4,8% в июне. По данным Росстата, показатели безработицы уменьшились до уровня осени 2019 года.