Совкомбанк завершит приобретение банка «Восточный» в декабре и продолжит развиваться органически. Об этом сообщили, отвечая на вопросы журналистов, топ-менеджеры Совкомбанка в ходе онлайн-конференции.

На вопрос журналистов о сроках консолидации Совкомбанком акций банка «Восточный» управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос сообщил: «В течение 45 дней календарных. Мы уже дали оферту по обязательному выкупу у миноритраных акционеров. Их осталось 0,2%. Соответственно в течение этого времени мы завершим процесс». Завершение процесса присоединения банка «Восточный», по его словам, намечено на декабрь.

В отношении намерения приобретать другие кредитные организации Оснос сообщил, что Совкомбанк не комментирует будущие сделки, которые не состоялись. Совладелец и первый зампредседателя правления банка Сергей Хотимский добавил: «С высокой степенью вероятности какие-то дополнительные сделки в нашей истории будут». «Мы продолжим, безусловно, органически развиваться, и любое приобретение может стать удачным, только если банк умеет качественно расти дальше», — отметил он.

Хотимский также подчеркнул, что приобретения Совкомбанка связаны именно с инвестированием в другие финансовые услуги и следуют за потребностями клиентов банка. «Мы имеем достаточно свободный капитал для того, чтобы не отправлять наших клиентов за услугами, которые нужны в области финансов, в другие организации», — сказал он.

Говоря о недавнем приобретении в июле Национальной факторинговой компании, Хотимский пояснил, что акцент делается на лизинг и факторинг в связи с тем, что это очень низкорисковые сегменты. «В среднем для нас интересно расти и развиваться там, где мы понимаем, что риск умеренный», — добавил Хотимский.

Что касается страхования, то Хотимский отметил, что в 2023—2025 годах в страховании будет виден значительный рост. «В целом наша цель строить одну из крупнейших страховых групп в России», — сказал он.