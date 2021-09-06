Рассмотрение дела об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 7—8 сентября, перенесено на 14 октября, сообщили в суде.

«Дата заседания была перенесена, и теперь это 14 октября», — сказала представитель суда. Собеседница агентства сказала, что решение о назначении более поздней даты слушаний устраивало обе стороны процесса. «Обе стороны хотели переноса, и судья согласился перенести рассмотрение дела», — сказала она.

Названа дата слушаний в суде в Лондоне по экстрадиции Тинькова в США Ожидается, что эксперты к 7 июня вынесут свое решение, после чего состоятся слушания по делу.

В конце февраля 2020 года налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог в 20 млн фунтов стерлингов (28 млн долларов). Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей.

Позже Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии, что он продолжит бороться за свою жизнь, а его юридическая команда будет готовить защиту в суде.