Росбанк запустил акцию, в ходе которой новые клиенты, оформившие дебетовые и кредитные карты Visa, могут с 1 сентября по 30 ноября 2021 года получить кэшбэк в размере 20% за покупки у компаний-партнеров, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Партнерами акции являются сеть гипермаркетов «Лента», интернет-магазин Ozon, сервис доставки еды Delivery Club, аптечная сеть «36,6», аптеки сети «Горздрав», сеть гипермаркетов «Самбери» и «Броско маркет». Максимальная сумма кэшбэка за покупки у каждого партнера составляет 3 тыс. рублей в месяц.

Чтобы активировать кэшбэк, в новом приложении «Росбанк Онлайн» необходимо зайти в раздел «Спецпредложения», выбрать интересующие предложения и нажать кнопку «+» или «Подключить».

Акция действует для всех карт Visa при оплате у указанных партнеров после обязательной активации в «Росбанк Онлайн». Выплата кэшбэка осуществляется до конца календарного месяца, следующего за отчетным. Кэшбэк учитывается по каждому партнеру отдельно, рассчитывается каждый месяц.