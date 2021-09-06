СберБанк выдал первый ипотечный кредит иностранцу в рамках новой программы «Сбера» «Ипотека для иностранных граждан», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Ипотечный кредит выдан гражданину Киргизии на приобретение объекта недвижимости в Московской области.

Вице-президент СберБанка Вячеслав Цыбульников напомнил, что гражданам иностранных государств для получения ипотеки в СберБанке необходимо получать зарплату на карту «Сбера» и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу. Им доступны программы «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» и «Гараж». Подать заявку можно в любой точке России, в том числе с помощью онлайн-сервиса «ДомКлик».

В пресс-релизе указано, что «Ипотека для иностранных граждан» — программа для зарплатных клиентов СберБанка на строительство или приобретение недвижимости на территории РФ. Процентная ставка — от 8,3%, первоначальный взнос — от 10%, срок кредита — до 30 лет.