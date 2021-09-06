Совкомбанк может рассмотреть увеличение своего участия в Санкт-Петербургской бирже в случае публичного размещения ее акций, сообщил совладелец и первый заместитель председателя правления банка Сергей Хотимский.

«Если состоится публичное размещение Санкт-Петербургской биржи, мы с большим интересом отнесемся к возможности участия в нем либо как одной из продающих сторон, потому что [у нас] достаточно существенный пакет. Но в зависимости от конъюнктуры в целом мы можем и нарастить свое участие, потому что мы верим в то, что это уникальная площадка с уникальными конкурентными преимуществами в мировом масштабе, бизнес которой будет только расти», — сказал Хотимский.

По его словам, Санкт-Петербургская биржа сегодня является самой ликвидной площадкой вне США.

Основным акционером Санкт-Петербургской биржи является ассоциация «РТС» с долей 22,73%, Совкомбанк владеет долей 12,9%, «Фридом Финанс» — 12,8%, ВТБ — 10,8%, «Тинькофф» — 5% и «БКС Мир инвестиций» — 2,5%.