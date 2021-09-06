Российские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику по итогам основной торговой сессии в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос к предыдущему закрытию на 0,66% и составил 4 028,25 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,16% — до отметки 1 737,01 пункта.

По итогам торговой сессии рост продемонстрировали, в частности, акции «Яндекса» (плюс 2,22%), «Газпрома» (плюс 2,12%), «Норникеля» (плюс 1,14%), СберБанка (плюс 0,05%). Зафиксировано падение цены на акции «Магнита» (минус 1,01%), «Полюса» (минус 0,46%), МТС (минус 0,29%), Мосбиржи (минус 0,18%), Mail.ru (минус 0,03%), «ЛУКОЙЛа» (минус 0,02%).

Как отмечают аналитики, в понедельник для индекса Мосбиржи случилось эпохальное событие — он перешагнул планку в 4 000 пунктов. «Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались закрепиться в плюсе, следуя за корпоративными историями и покупками за рубежом. <…> На мировых фондовых биржах в понедельник преобладали оптимистичные настроения, которые поддерживались ожиданиями сохранения низких процентных ставок в западных экономиках. <…> В ближайшие дни в целом достаточно много макроэкономических событий (статистика, заседание ЕЦБ, встреча Еврогруппы) произойдет в Европе, в то время как в США экономический календарь активизируется лишь во второй половине недели. Рисковые активы при прочих равных по-прежнему смотрят вверх», — считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.