Сеть российских зарядных станций для электромобилей появится в шести регионах РФ. Переговоры об этом концерн «КРЭТ» (входит в состав «Ростеха») ведет с основными операторами АЗС.

«До конца 2021 года планируется установить порядка 15 ЭЗС в Нижнем Новгороде, прорабатывается план установки в Москве и Рязанской области. Кроме того, заинтересованность в поставке ЭЗС выразили Владимирская, Ульяновская области, республики Крым и Татарстан», — сообщили ТАСС в концерне.

Как уточнили в КРЭТ, концерн ведет переговоры об установке электрозарядных станций с основными операторами автозаправочных комплексов.

«Концерн договорился о проработке плана создания сети ЭЗС в регионах — участниках программы «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах». В рамках проекта в шести регионах в течение трех лет планируется создать инфраструктуру для реализации общественных и частных перевозок на электротранспорте», — говорится в сообщении концерна.

Электрозарядные станции разрабатывает и выпускает государственный Рязанский приборный завод «КРЭТ», концерн является пока единственным в России серийным производителем этой продукции. Сейчас около 160 зарядных станций отечественного производства установлены более чем в 30 регионах России. К концу 2021 года их будет уже около 200, сообщил генеральный директор «КРЭТ» Николай Колесов.