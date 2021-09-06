Видео с участием основателя TCS Group Олега Тинькова, в котором анонсируется акция по начислению бонусов при открытии инвестиционного счета, является фейковым. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

«Вся коммуникация от «Тинькофф инвестиции» происходит только по официальным каналам «Тинькофф инвестиций». Данное видео является плохо сделанным дипфейком, на котором видны следы монтажа, а также вставлен голос совершенно другого человека», — отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в настоящее время идет процесс блокировки опубликованных видео.

Ранее мошенники опубликовали в сети видео, где анонсируется акция, по которой банк дарит клиентам 50% от суммы их инвестиций. Чтобы принять участие в акции, клиентам предлагается зарегистрироваться. Таким образом, целью злоумышленников является получение персональных данных граждан.