Тенденция закрытия офисов кредитных организаций за год усилилась, пишут «Известия» , ссылаясь на данные ЦБ. Так, на начало августа 2021-го общее количество подразделений действующих 376 банков составило 28 тыс., что на 5%, или на 1,5 тыс., меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Больше всего сократилось количество представительств банков, которые созданы для защиты интересов на определенной территории и не ведут никаких операций. Оно упало на 31,6%, составив 191. Филиалов и операционных касс стало меньше на 15% (477 и 654 соответственно), головных офисов — на 10,5% (376). Снизилось число дополнительных и операционных отделений.

Закрытие зафиксировано во всех регионах, кроме республик Ингушетия и Тыва, а также Пензенской области. Наибольшее количество ликвидированных офисов и отделений отмечено в Москве (–212), Санкт-Петербурге (–111) и Московской области (–103). Пятерку замыкают Югра и Тюменская область.

В ВТБ отметили, что приступили к масштабной модернизации региональной сети, сократив дублирующие друг друга офисы, а отделения старого формата заменив новыми. Газпромбанк в 2020-м и с начала этого года закрыл 19 офисов, но открыл 48 отделений. Росбанк закрыл порядка 30 отделений по стране, при этом открыв 20 новых офисов. Не сокращали, а увеличили число офисов в «Сбере», МКБ, Россельхозбанке, «Русском Стандарте» и «Санкт-Петербурге».

Банки расширяют свои сети офисами без сотрудников В последние годы на фоне развития дистанционных каналов российские банки закрывали свои отделения, но тренд изменился: банки вновь расширяют свои сети, правда, за счет новых форматов офисов, которые отличаются от старых безбарьерной средой, предварительной записью по времени и идентификацией с помощью смартфона, пишут «Ведомости».

Сокращение количества дополнительных офисов банков компенсировано увеличением цифровых каналов доступа к финансовым услугам, отметили в ЦБ. Там привели показатели рекордного роста доли безналичных платежей в розничном обороте, который по итогам 2020-го составил 70,3%. Важной задачей остается сохранение инфраструктуры физического обслуживания, особенно в сельской местности, отдаленных и малонаселенных территориях, а также для потребителей, которые не пользуются дистанционными каналами. Поэтому, несмотря на общее сокращение количества подразделений банков в стране, ряд крупных игроков расширили сеть своего присутствия в «облегченных» форматах в селах, заключили в регуляторе.

Тенденция по оптимизации филиальной сети финансовых организаций прослеживается достаточно давно, в частности, нередки переводы филиалов банка в дополнительные офисы, отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. По его словам, чаще всего на такой шаг идут ради сокращения расходов и снижения регулятивной нагрузки, что в большей мере характерно для небольших и средних учреждений. Закрываются только дублирующие офисы, что несильно сказывается на доступности услуг для населения, так как клиентский трафик расходится между онлайном и оставшимися отделениями, согласилась операционный директор финтехплатформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. По ее мнению, причины сокращения кроются в оптимизации банками своих расходов на фоне просевшей в прошлом году прибыли.