Единый план по достижению национальных целей развития предлагается сделать главным проектным документом расширенного правительства, пишет «Коммерсант» . Для этого его актуализацию синхронизируют с бюджетным циклом, в том числе в регионах, показатели его исполнения сделают публичными, в частности в сводках Росстата, и включат в него инициативы социально-экономического развития и систему KPI губернаторов.

В проекте постановления правительства «О системе управления достижением национальных целей развития» Минэкономразвиия описаны будущий статус единого плана и его место в системе стратегического планирования: видимо, предлагаемая (и с большой вероятностью уже согласованная) схема станет с осени-зимы 2021 года постоянной. В ней единый план, по существу, является центральным плановым документом госсектора экономики и для правительства, и для регионов, и для президентской ветви власти.

Сейчас план по достижению пяти национальных целей утвержден до 2030 года, но формально не синхронизирован с бюджетным циклом. Проект предлагает создание в плане «движущейся рамки» трехлетнего планирования, синхронизированной с трехлетним же графиком прогноза социально-экономического развития (от которого отталкивается трехлетний федеральный бюджет), при сохранении целей до 2030 года. Регионам рекомендуется осуществлять в своих госпрограммах корректировки ежеквартально (а при необходимости помесячно) и направлять плановые показатели по наццелям ответственным исполнителям госпрограмм, при этом в сам единый план предполагается напрямую интегрировать оценки эффективности глав регионов. Такая схема впервые создает механизм прямого сопряжения работы регионов и правительства по наццелям, а учитывая, что эти цели ставятся во главу угла, — и схемы координации их бюджетов через единый план.

В план также предлагается включить «инициативы социально-экономического развития», для системы нацпроектов, как и для госпрограмм, он, очевидно, станет вышестоящим документом стратегического планирования (ранее в административной логике это было не всегда ясно). KPI институтов развития и госкомпаний в план пока не интегрируются; видимо, это вопрос времени, хотя и довольно длительного.

«Головным органом», от имени которого осуществляется мониторинг исполнения плана, будет президиум Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Формат «передвижной рамки», давно принятый в Минфине и Минэкономразвития, позволяет избавить единый план от советской логики пятилеток с фиксированными датами исполнения и подгонкой результатов: в РФ они имеют тенденцию привязываться к президентским электоральным циклам. В предложенной МЭР версии предполагается проектная логика для связки правительства и регионов, альтернативой, видимо, было бы или жесткое подчинение региональных бюджетов Минфину, или принятие регионами подчиненных федеральным наццелям целей развития.