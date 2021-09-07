Единый план по достижению национальных целей развития предлагается сделать главным проектным документом расширенного правительства, пишет «Коммерсант». Для этого его актуализацию синхронизируют с бюджетным циклом, в том числе в регионах, показатели его исполнения сделают публичными, в частности в сводках Росстата, и включат в него инициативы социально-экономического развития и систему KPI губернаторов.
В проекте постановления правительства «О системе управления достижением национальных целей развития» Минэкономразвиия описаны будущий статус единого плана и его место в системе стратегического планирования: видимо, предлагаемая (и с большой вероятностью уже согласованная) схема станет с осени-зимы 2021 года постоянной. В ней единый план, по существу, является центральным плановым документом госсектора экономики и для правительства, и для регионов, и для президентской ветви власти.
Сейчас план по достижению пяти национальных целей утвержден до 2030 года, но формально не синхронизирован с бюджетным циклом. Проект предлагает создание в плане «движущейся рамки» трехлетнего планирования, синхронизированной с трехлетним же графиком прогноза социально-экономического развития (от которого отталкивается трехлетний федеральный бюджет), при сохранении целей до 2030 года. Регионам рекомендуется осуществлять в своих госпрограммах корректировки ежеквартально (а при необходимости помесячно) и направлять плановые показатели по наццелям ответственным исполнителям госпрограмм, при этом в сам единый план предполагается напрямую интегрировать оценки эффективности глав регионов. Такая схема впервые создает механизм прямого сопряжения работы регионов и правительства по наццелям, а учитывая, что эти цели ставятся во главу угла, — и схемы координации их бюджетов через единый план.
В план также предлагается включить «инициативы социально-экономического развития», для системы нацпроектов, как и для госпрограмм, он, очевидно, станет вышестоящим документом стратегического планирования (ранее в административной логике это было не всегда ясно). KPI институтов развития и госкомпаний в план пока не интегрируются; видимо, это вопрос времени, хотя и довольно длительного.
«Головным органом», от имени которого осуществляется мониторинг исполнения плана, будет президиум Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Формат «передвижной рамки», давно принятый в Минфине и Минэкономразвития, позволяет избавить единый план от советской логики пятилеток с фиксированными датами исполнения и подгонкой результатов: в РФ они имеют тенденцию привязываться к президентским электоральным циклам. В предложенной МЭР версии предполагается проектная логика для связки правительства и регионов, альтернативой, видимо, было бы или жесткое подчинение региональных бюджетов Минфину, или принятие регионами подчиненных федеральным наццелям целей развития.
Правительство выбрало 42 новые инициативы по реализации национальных целей развития России. Как передает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.