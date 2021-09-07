ВТБ тестирует продажи индивидуальных пенсионных планов (ИПП) дочернего НПФ через приложение «ВТБ Онлайн», пишет «Коммерсант». Об этом рассказали клиент банка, два человека, близких к фонду, и подтвердили в самом фонде. По словам гендиректора «ВТБ Пенсионный фонд» Ларисы Горчаковской, клиенты смогут также контролировать свои пенсионные счета в режиме одного окна, а в ближайшем будущем и пополнять свои пенсионные счета через приложение.
Такие приложения все больше становятся активным каналом продвижения продуктов организаций, входящих в банковские группы. Например, на конец II квартала число активных ежемесячных пользователей (MAU) приложения «СберБанк Онлайн» составляло 68,9 млн человек, а ежедневных пользователей (DAU) — 33,9 млн человек. Полтора года назад НПФ СберБанка реализовал возможность покупки ИПП через «СберБанк Онлайн». На начало этого года MAU «ВТБ Онлайн» превысило 10 млн человек.
Рынок негосударственных пенсионных фондов (НПФ) во II квартале немного вырос после нулевой динамики предыдущих месяцев. Объем пенсионных накоплений НПФ увеличился на 1,2% и составил 3 трлн рублей, пенсионных резервов — на 1,4%, до 1,5 трлн рублей. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» за II квартал 2021 года.
Другие финансовые группы, в которых есть и пенсионный, и банковский бизнес, также планируют вывод своих ИПП в мобильные приложения банков. По словам источников, близких к группе «Регион» — «Россиум», НПФ «Будущее» также разрабатывает ИПП для запуска в приложении Московского Кредитного Банка. Как отметили собеседники издания, рассматривалась возможность разработки открытого API, чтобы иметь возможность распространять продукт на другие банковские приложения. НПО — низкомаржинальный продукт, комиссии, которые может платить НПФ банку-агенту, незначительные, что делает весьма сомнительной подобную концепцию, пояснил топ-менеджер одного из крупных НПФ.
По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, бенефициаром сегмента онлайн-продаж не только пенсионных продуктов выступят те игроки, которые раньше начали вкладываться в цифровую инфраструктуру и приучили к ней клиентов. Среди финансовых групп, обладающих пенсионным бизнесом, по его словам, на первом месте крупные госбанки, а другим финансовым группам придется довольствоваться ролью догоняющего либо развивать кооперацию с другими игроками.
Пенсионный продукт остается в большей степени премиальным, что говорит о низком интересе к нему широкого класса клиентов.