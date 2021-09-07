ВТБ тестирует продажи индивидуальных пенсионных планов (ИПП) дочернего НПФ через приложение «ВТБ Онлайн», пишет «Коммерсант» . Об этом рассказали клиент банка, два человека, близких к фонду, и подтвердили в самом фонде. По словам гендиректора «ВТБ Пенсионный фонд» Ларисы Горчаковской, клиенты смогут также контролировать свои пенсионные счета в режиме одного окна, а в ближайшем будущем и пополнять свои пенсионные счета через приложение.

Такие приложения все больше становятся активным каналом продвижения продуктов организаций, входящих в банковские группы. Например, на конец II квартала число активных ежемесячных пользователей (MAU) приложения «СберБанк Онлайн» составляло 68,9 млн человек, а ежедневных пользователей (DAU) — 33,9 млн человек. Полтора года назад НПФ СберБанка реализовал возможность покупки ИПП через «СберБанк Онлайн». На начало этого года MAU «ВТБ Онлайн» превысило 10 млн человек.

Банк России: НПФ приумножили пенсионные накопления и резервы на фоне роста рынка акций Рынок негосударственных пенсионных фондов (НПФ) во II квартале немного вырос после нулевой динамики предыдущих месяцев. Объем пенсионных накоплений НПФ увеличился на 1,2% и составил 3 трлн рублей, пенсионных резервов — на 1,4%, до 1,5 трлн рублей. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» за II квартал 2021 года.

Другие финансовые группы, в которых есть и пенсионный, и банковский бизнес, также планируют вывод своих ИПП в мобильные приложения банков. По словам источников, близких к группе «Регион» — «Россиум», НПФ «Будущее» также разрабатывает ИПП для запуска в приложении Московского Кредитного Банка. Как отметили собеседники издания, рассматривалась возможность разработки открытого API, чтобы иметь возможность распространять продукт на другие банковские приложения. НПО — низкомаржинальный продукт, комиссии, которые может платить НПФ банку-агенту, незначительные, что делает весьма сомнительной подобную концепцию, пояснил топ-менеджер одного из крупных НПФ.

По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, бенефициаром сегмента онлайн-продаж не только пенсионных продуктов выступят те игроки, которые раньше начали вкладываться в цифровую инфраструктуру и приучили к ней клиентов. Среди финансовых групп, обладающих пенсионным бизнесом, по его словам, на первом месте крупные госбанки, а другим финансовым группам придется довольствоваться ролью догоняющего либо развивать кооперацию с другими игроками.