Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило банку «Русский Стандарт» долгосрочный рейтинг эмитента до «B» с «В-» и подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «B». Прогноз изменения рейтингов — «стабильный». Как поясняется в релизе агентства, в 2020 году и в первой половине 2021-го банк «Русский Стандарт» существенно улучшил свои показатели капитализации благодаря стабильно высокой прибыльности и ограниченному росту активов.

«В следующие 12—18 месяцев капитализация банка продолжит расти, при этом наш коэффициент капитала, скорректированный с учетом рисков, останется на уровне выше 7% благодаря стабильной прибыльности, отсутствию дивидендных выплат и относительно низкому росту активов, взвешенных с учетом риска», — ожидают в S&P.

Также предполагается, что показатели капитализации банка продолжат улучшаться благодаря увеличению прибыльности, ограниченному росту активов и консервативной политике в отношении капитала.



Прогноз «стабильный» по рейтингам банка отражает ожидания аналитиков того, что в следующие 12—18 месяцев банк будет поддерживать запасы капитала и качество активов на адекватном уровне, а потери по кредитам и уровень задолженности по выплатам будут как минимум соответствовать показателям других розничных российских банков.