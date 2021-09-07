Прирост потребительских расходов за прошедшую неделю несколько вырос, составив 18,8% в годовом выражении. Об этом говорится в обзоре аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.

Как отмечают аналитики «СберИндекса» , прирост расходов домохозяйств на товары и услуги с 30 августа по 5 сентября связан с единовременной выплатой пенсионерам. Вклад данного фактора в прирост составляет более 5 процентных пунктов. Основным направлением расходования средств остается непродовольственная розница (плюс 25,5% в годовом выражении).

Оценка расходов на товары и услуги за август по методологии, синхронизированной с Росстатом, составляет 4,465 трлн рублей (плюс 14,1% в годовом выражении). Из них на продовольствие пришлось 1,521 трлн рублей (плюс 9,2% в годовом выражении), на непродовольственные товары — 1,866 трлн рублей (плюс 16% в годовом выражении), на общепит — 179,9 млрд рублей (плюс 37% в годовом выражении), на платные услуги — 898,7 млрд рублей (плюс 15,1% в годовом выражении).

Индекс потребительской активности остается высоким. По итогам недели он преодолел порог в 80 пунктов.