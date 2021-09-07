ВТБ обновил систему дисконтов по ипотеке, предоставив клиентам возможность объединить до трех видов скидок, сообщает пресс-служба банка. Минимальная ставка, доступная в рамках стандартных программ на приобретение квартир в новостройках, теперь составляет от 7,9% годовых, готового жилья — от 8,1%.

«ВТБ предлагает клиентам дисконты к своей базовой ипотечной ставке в зависимости от формата подачи заявки, использования цифровых сервисов и получения дохода на карту банка. Ранее заемщики могли выбрать только одну из этих скидок. Теперь ВТБ дает возможность объединить их и получить минимальную ставку, обеспечив более комфортные ежемесячные платежи на весь срок кредита», — говорится в релизе.

Клиентам, получающим или планирующим перевести заработную плату на карту ВТБ, доступен дисконт до 0,5 п. п. Уменьшить ставку еще на 0,3 п. п. возможно, оформив заявку на ипотеку через цифровой кабинет на сайте или через партнеров банка (застройщиков и агентств недвижимости), использующих диджитал-каналы передачи информации. Еще на 0,3 п. п. можно снизить ставку за использование цифровых услуг при проведении сделки, например пакета, состоящего из сервиса безопасных расчетов для удобных безналичных трансакций между сторонами и сервиса электронной онлайн-регистрации, либо воспользоваться услугой онлайн-сделки без посещения офиса банка. Итоговая ставка может быть снижена до 8,1% при покупке готовой квартиры, а в новостройках при первоначальном взносе свыше 60% — до 7,9%.

Как уточняют в кредитной организации, все указанные дисконты распространяются на стандартные программы банка для покупки строящегося и готового жилья. По льготной госпрограмме клиенты ВТБ могут приобрести новостройку по ставке от 4,3%, в рамках семейной ипотеки — по ставке 5%, на Дальнем Востоке — 0,1%.