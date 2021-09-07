Райффайзенбанк запустил новый рублевый накопительный счет «Выгода» со ставкой 5% на всю сумму, без звездочек и ограничений, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Он дает клиентам максимум гибкости в управлении сбережениями. Проценты начисляются ежемесячно, исходя из минимального баланса за месяц. При этом клиенты могут снимать средства и пополнять счет, а также создавать разные счета под конкретные цели и переименовывать их», — говорится в релизе.

Накопительный счет «Выгода» доступен всем розничным клиентам Райффайзенбанка. Его можно открыть как в приложении «Райффайзен Онлайн», так и в контакт-центре или отделении банка. Новые клиенты банка могут заполнить заявку на сайте — курьер привезет все необходимые документы и бесплатную дебетовую «Кэшбэк карту». С помощью карты клиент получит доступ к мобильному банку «Райффайзен Онлайн» и сможет открывать накопительные счета.