Банк непрофильных активов (БНА), созданный на базе «Траста», предъявил на Кипре новые требования к Дмитрию и Алексею Ананьевым на сумму около 315 млн евро в связи с предполагаемым незаконным выводом активов из ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Автовазбанк». Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Итоговая сумма заявленных требований к Ананьевым на Кипре составляет 586 млн евро.

Как отмечается в сообщении, предполагается, что мошеннические действия были совершены с помощью сети компаний специального назначения, которую контролировали братья. Промсвязьбанк и Автовазбанк выдавали этим компаниям необеспеченные кредиты, которые не были погашены полностью. В 2017 году это привело к финансовому краху этих банков.

В сообщении говорится, что компании специального назначения формально не принадлежали Промсвязьбанку, но фактически контролировались им через промежуточные организации. Они были частью скрытой сети компаний, с помощью которой, кроме прочего, скрывалась причастность банка к выдаче кредитов. В частности, получались новые кредиты, которые затем использовались для выплаты займов, по которым другие компании сети не исполняли своих обязательств. Таким образом, деньги банка выводились, что влекло манипуляции с обязательствами Промсвязьбанка по начислению резервов на возможные потери. Исходя из доказательств, полученных Банком непрофильных активов, в Промсвязьбанке также велось два варианта управленческой отчетности.

​Суд приостановил спор «Траста» с экс-владельцем ПСБ Ананьевым на 113 млрд рублей Арбитражный суд Москвы приостановил производство по заявлению банка «Траст» о включении долга перед ним в размере более 113 млрд рублей в реестр требований кредиторов бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, говорится в определении суда.

По словам президента — председателя правления БНА Александра Соколова, выявляются новые эпизоды вывода средств в рамках дела братьев Ананьевых. Новые требования заявлены в дополнение к уже поданному банком на Кипре иску против братьев Ананьевых и их жен на 271 млн евро, прокомментировал Соколов. Требования банка будут рассмотрены в рамках судебного разбирательства в Окружном суде Лимасола (Кипр).

В отношении Ананьевых и их жен в настоящее время действует приказ об аресте активов по всему миру, который был вынесен в рамках исковых требований на 271 млн евро. Согласно ему, каждому ответчику разрешается использовать не более 10 тыс. евро в месяц на оплату необходимых расходов. Затраты на судебные разбирательства в эту сумму не входят.