Сотрудники полиции задержали в Республике Татарстан 37-летнего жителя Казани, имеющего прямое отношение к деятельности финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, задержанный являлся личным помощником организатора компании и позиционировал себя как вице-президент Finiko. Через сайт компании он осуществлял деятельность по приему криптовалюты от граждан и агитировал их вкладывать денежные средства.

«Его роль подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, изъятыми документами, а также видеоматериалами выступлений, размещенных на открытых интернет-ресурсах», — заявила Волк.

В МВД уточнили, что на сегодняшний день поступило более 2,6 тыс. заявлений от пострадавших вкладчиков финансовой пирамиды Finiko на общую сумму свыше 250 млн рублей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан и Венгрии. Суммы ущерба варьируются от 100 тыс. до 81 млн рублей.

«В настоящее время проводятся обыски. Предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. — Прим. Банки.ру), продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России.

В полицию Татарстана обратились около 100 вкладчиков финансовой пирамиды Около 100 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды Finiko поступило в органы МВД Республики Татарстан. Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, компания незаконным путем привлекла не менее 70 млн рублей вкладчиков.

Напомним, что, по версии следствия, незаконную деятельность Finiko вела с июня 2018 по декабрь 2020 года. Ее сотрудники привлекали денежные средства жителей Татарстана и других регионов России под предлогом высокоэффективных вложений: для торговли на фондовых рынках, приобретения криптовалюты и т. п. Кроме того, клиенты предоставляли компании деньги в рамках различных программ — под обещания выплат ежемесячного дохода в виде высоких процентов либо приобретения имущества. Организаторы пирамиды гарантировали клиентам доход до 25% в месяц. При этом фактически инвестиционную деятельность Finiko не вела.

Один из основателей финансовой организации Finiko Кирилл Доронин в конце июля был задержан полицией в Казани. Кроме того, по делу в качестве подозреваемых проходят сооснователи пирамиды Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович, которые, по версии следствия, находятся за границей. Они были объявлены в розыск.