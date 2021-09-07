Объем кредитов, выданных по кредитным картам, за семь месяцев 2021 года составил 475,4 млрд рублей, что на 48,7% больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2020-го. Одновременно на 19% выросло и количество выданных кредитных карт – до 6,7 млн штук. Такие данные представило бюро кредитных историй «Эквифакс».

В то же время по результатам июля 2021 года зафиксировано сокращение объема выданных кредитов по картам на 13,7% к июлю 2020-го, и этот показатель составил 63,3 млрд рублей. Более значительным оказалось падение количества выданных карт – на 49,5%, всего в июле 2021 года было выдано 907,6 тыс. карт.

В июле нынешнего года средний лимит по кредитным картам увеличился и составил 69,8 тыс. руб. (плюс 70,9% к июлю 2020 года). Совокупный портфель кредитных карт по итогам месяца достиг 1 млрд 95 млн рублей (плюс 21,7% к июлю 2020 года).

Уровень риска портфеля кредитных карт (уровень просроченных более 90 дней кредитов) в целом на конец июля составил 6,33%, что на 0,38 процентного пункта ниже уровня на 31 июля 2020 года.

Также в «Эквифаксе» назвали топ-5 регионов по объему выдачи кредитов по кредитным картам в июле 2021 года. В список вошли Москва (7,6 млрд рублей выданных кредитов), Московская область (3,9 млрд), Санкт-Петербург (3 млрд), Тюменская область (2,4 млрд) и Краснодарский край (2,3 млрд).