Сальвадор стал первой страной мира, где началось использование биткойна в качестве официального платежного средства.

Напомним, что соответствующий закон был принят парламентом страны 9 июня 2021 года, после чего стартовал 90-дневный период, отведенный для создания инфраструктуры под платежи в криптовалюте. Со вторника, 7 сентября, жители Сальвадора могут официально использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг. Кроме того, они смогут платить налоги в биткойнах и использовать криптовалюту для погашения ипотеки, пишет The Wall Street Journal.

Администрация президента Сальвадора Найиба Букеле потратит более 225 млн долларов, чтобы простимулировать использование биткоинов. В частности, власти обещают жителям страны перечислить по 30 долларов в биткоинах за установку официального криптовалютного кошелька Chivo, который может использоваться для платежей в биткоинах и долларах США.

Правительство намерено развернуть сеть из 200 биткоиновых банкоматов, в которых можно будет приобрести криптовалюту. Кроме того, в торговых центрах появятся брендированные киоски Chivo, сотрудники которых будут знакомить людей с возможностями биткоинов.

В правительстве Сальвадора считают, что широкое использование биткоина создаст доступные финансовые услуги в стране, где приняты в основном наличные расчеты. Местный бизнес также поддерживает инициативу, поскольку она расширяет круг вариантов для оплаты товаров и услуг, причем использование мобильного приложения позволяет избежать банковских комиссий.

Как сообщает ТАСС, еще одним позитивным аспектом использования биткоина, по мнению президента Сальвадора Найиба Букеле, станет отказ от комиссий за денежные переводы от работающих за границей соотечественников. Только в 2020 году они направили в Сальвадор около 5,9 млрд долларов.