«ДОМ.РФ» успешно завершил размещение биржевых ипотечных облигаций серии БО-001Р-09 объемом 9,75 млрд рублей по ставке купона 7,65% годовых, сообщила пресс-служба группы.

Эмитентом ценных бумаг выступил ипотечный агент «ДОМ.РФ», организатором и агентом по размещению – Банк ДОМ.РФ.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций 4-00307-R-001P-02E от 29 сентября 2020 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. рублей, купонный период – 3 месяца. Впервые по выпуску облигаций с ипотечным покрытием и поручительством «ДОМ.РФ» в эмиссионной документации зафиксирован срок обращения до 10 лет. Ожидаемая дюрация выпуска составляет 3,1 года.

Книга заявок была открыта 6 сентября 2021 года с 11:00 до 14:00. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 7,7–7,8% годовых. Как отмечается в сообщении, в ходе букбилдинга была сформирована значительная переподписка, что позволило дважды пересмотреть маркетинговый диапазон в сторону понижения и закрыть книгу заявок на уровне 7,65% годовых.

Данный выпуск облигаций «ДОМ.РФ» стал 32-м с 2016 года, а общий объем размещений ипотечных облигаций группы достиг 940 млрд рублей.

Как отметили в пресс-службе, доля ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» сегодня составляет 90% рынка всех облигаций с ипотечным покрытием и около 2% объема долгового рынка России. Основными инвесторами в ипотечные облигации выступают негосударственные пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, банки и физические лица.