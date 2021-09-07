Московский Кредитный Банк при поддержке OneTwoTrip расширил возможности сервиса «МКБ Travel» – теперь можно приобрести билеты на пригородные, междугородние и международные автобусы, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Купить билеты можно на рейсы более 7 тыс. перевозчиков по более чем 30 тыс. маршрутов по России, странам СНГ и Европы. Для этого в разделе «Сервисы» мобильного банка «МКБ Онлайн» необходимо выбрать сервис «МКБ Travel», а затем опцию «Билеты на автобус».

Время на приобретение билета картой МКБ составит несколько минут, обещают в банке. Электронный билет гарантирует место в автобусе и отправление согласно указанному расписанию. Коме того, клиенты могут вернуть до 7% от стоимости каждой покупки баллами «МКБ Бонус» при условии действия категории повышенного кэшбэка МКБ «Travel».

Пользователи «МКБ Онлайн» также могут заказать авиа- и ж/д билеты и арендовать автомобиль через онлайн-сервис планирования путешествий OneTwoTrip, забронировать жилье с помощью Booking.com по всему миру.