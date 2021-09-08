Торговые сети предложили освободить от уплаты НДС, если они передают продукты с истекающим сроком годности (от одних до четырех суток) на благотворительность, например некоммерческим организациям, пишут «Известия» со ссылкой на обращение в Минфин национального центра спасения и заботы об экологии «Фудшеринг».

Согласно письму, адресованному министру финансов Антону Силуанову, организация предложила внести необходимые поправки в статью 170 Налогового кодекса: снять с компаний обязанность восстанавливать НДС, если продукты идут на благотворительность. Через пять лет мера позволит сохранить 1 млн тонн еды. Этого объема достаточно, чтобы 18 млн человек безвозмездно получали продовольственную помощь за счет ресурсов, которые уже есть в экономике, считают в организации.

Бесплатная передача продовольственной помощи тем, кому она необходима, укладывается в актуальные государственные задачи — доступность продуктов для населения и предотвращение образования отходов, сказано в письме в Минфин. Уже сейчас фудшеринг-сервисы (организации и платформы, которые распределяют продукты с истекающим сроком годности) оказывают адресную продовольственную помощь населению. А также спасают еду от полигонов. Также мера позволит сократить объем твердых коммунальных отходов, которые отправляют на полигоны, добавили в «Фудшеринге». Продукты питания составляют почти 30% от всех ТКО, которые образуются в стране, уточнили в организации.

Однако, как сказано в письме, существуют барьеры, которые препятствуют развитию фудшеринга в России. Это дополнительная налоговая нагрузка на компании, которые отдают таким сервисам продукты. Ретейлеры вынуждены платить НДС (до 20% от стоимости продукции) за товар, который отдают на благотворительность, а не продают. Стоимость утилизации органических отходов значительно ниже. Передача еды на благотворительность становится дороже, чем ее отправка на полигон. Если продукты идут на благотворительность некоммерческим организациям, то налог следует восстановить в бюджет, пояснили в «Фудшеринге» действующий механизм.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, представители бизнеса неоднократно поднимали вопрос передачи продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительные цели. Эти продукты абсолютно безопасны и пригодны для употребления, они могут стать существенной помощью нуждающимся, добавил он.

Караваев напомнил, что в 2020 году президент Владимир Путин поручил обнулить налог на прибыль и НДС для таких операций. Изменений в части уплаты НДС пока не произошло. В нынешних социально-экономических условиях они требуют повышенного внимания, подчеркнул он. По данным Росстата, в 2020 году около 14% россиян имели доходы ниже прожиточного минимума.