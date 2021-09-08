Российские банки могут вложить в рублевые облигации госкорпорации «ВЭБ.РФ» около 800 млрд рублей, говорится в аналитическом комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).



«С учетом значительного снижения [Банком России] коэффициентов риска по рублевым долговым инструментам «ВЭБ.РФ» и, как следствие, высвобождения капитала банков спрос на долговые инструменты «ВЭБ.РФ» может повыситься: кредитные организации смогут приобрести рублевые облигации «ВЭБ.РФ» в объеме около 800 млрд рублей», — считают аналитики, допуская, что стоимость фондирования «ВЭБ.РФ» при этом может снизиться.

По мнению АКРА, основной спрос на облигации «ВЭБ.РФ» будет формироваться за счет крупнейших российских банков, в основном с государственным участием в капитале. Частные банки, поясняют эксперты, активнее борются за маржу, в связи с чем меньше заинтересованы в государственных и квазигосударственных инструментах. «Несмотря на то что доходность облигаций «ВЭБ.РФ» выше ОФЗ, она остается менее привлекательной по сравнению с доходностью корпоративных ценных бумаг», — отмечается в комментарии.

Аналитики указывают, что ряд крупнейших банков заинтересованы в таких инструментах, как облигации «ВЭБ.РФ». Кроме того, наличие их на балансе повышает уровень нормативов и показателей ликвидности.

«Вместе с тем привлечение «ВЭБ.РФ» около 800 млрд рублей возможно только на горизонте продолжительного периода времени ввиду ограниченного объема свободной денежной ликвидности у банков, их стремления поддержать/повысить маржу, отсутствия в настоящее время значительных проблем с выполнением нормативов и показателей достаточности капитала и ликвидности, а также вероятного некоторого снижения доходности по облигациям «ВЭБ.РФ» относительно доходности облигаций иных эмитентов», — заключают в АКРА.

Напомним, в середине августа Банк России сообщил об изменении регулятивных требований по оценке рисков банков в отношении «ВЭБ.РФ». Согласно изменениям, при расчете обязательных нормативов взвешивание всех номинированных и фондированных в рублях кредитных требований к «ВЭБ.РФ» предусмотрено с коэффициентом риска в размере 20% (ранее 100%). Таким образом, приобретение облигаций «ВЭБ.РФ» или кредитование госкорпорации поможет высвободить часть капитала банков, поясняет ТАСС .