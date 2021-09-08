Чистая прибыль за восемь месяцев текущего года составила 179,4 млрд рублей, в том числе в августе 25,1 млрд, увеличившись в 3,4 раза и в 93 раза соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Такие данные отчетности по РСБУ (неконсолидированные) приводятся в релизе банка.

«Банк ВТБ сохраняет уверенные темпы роста бизнеса и продолжает демонстрировать высокий уровень прибыльности. Заработав в августе 25 млрд рублей чистой прибыли и 179 млрд рублей по итогам восьми месяцев 2021 года, банк пришел к рекордному показателю прибыли. Банком осуществляется активное финансирование заемщиков в таких секторах экономики, как строительство, инфраструктурное и проектное финансирование, а также развитие технологий. Уверенную динамику демонстрирует розничный бизнес. Устойчивую рентабельность бизнеса обеспечили существенный рост ключевых банковских доходов, нормализация качества активов и контроль над расходами», — комментирует старший вице-президент, руководитель департамента учета и отчетности ВТБ Михаил Коваленко.

Чистые процентные доходы составили 389,9 млрд рублей и 55 млрд рублей за восемь месяцев и август 2021 года соответственно, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 27,8% и 38,2%. Как поясняют в банке, ключевым фактором роста чистого процентного дохода стал выросший объем процентных активов — кредитного портфеля и долговых ценных бумаг РФ. За восемь месяцев текущего года доход от долговых ценных бумаг РФ составил 49,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом в 3,8 раза.

Чистые комиссионные доходы продолжили расти опережающими темпами, составив 104 млрд рублей и 11,9 млрд за восемь месяцев и август 2021 года, увеличившись на 30,8% и 10,2% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года соответственно. Активная динамика роста чистых комиссионных доходов объясняется стабильно увеличивающимся объемом комиссий за распространение страховых продуктов и комиссий брокерского бизнеса.

Расходы на создание резервов под обесценение составили 71,9 млрд рублей за восемь месяцев 2021 года и 1,2 млрд за август 2021 года, снизившись на 54,1% и 93,8% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года соответственно. Соотношение объема созданных резервов к суммарному кредитному портфелю по состоянию на 1 сентября составило 5,4% (5,5% на 1 августа и 5,3% на 1 января).

Совокупные активы по состоянию на 1 сентября 2021 года равнялись 18,7 трлн рублей, увеличившись на 14,6% за восемь месяцев 2021 года и на 0,9% за август 2021 года.

Суммарный кредитный портфель составил 13,2 трлн рублей, увеличившись на 11,1% за восемь месяцев 2021 года и на 1,9% за август 2021 года. Объем кредитов физическим лицам вырос на 22,6% и 2,8% за восемь месяцев и за август 2021 года соответственно, достигнув 4 трлн рублей. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, составил 9,2 трлн рублей, увеличившись на 6,8% с начала года и на 1,5% за август 2021 года.

Увеличение кредитного портфеля физлиц в банке связали с ростом спроса на потребительские кредиты: объем выданных займов за восемь месяцев составил 892 млрд рублей, что на 71% выше результата соответствующего периода прошлого года. Объем выданной ипотеки составил почти 690 млрд рублей, прирост год к году — 27%. Продажи автокредитов превысили 62 млрд рублей, прирост год к году — 41%.



Портфель ценных бумаг с начала года увеличился на 48,7% до 3,1 трлн рублей, в том числе на 4,4% за август 2021 года. Основным фактором роста вложений в ценные бумаги за восемь месяцев текущего года стали инвестиции банка в долговые обязательства России (ОФЗ).



Средства клиентов по состоянию на 1 сентября 2021 года составили 16,2 трлн рублей, увеличившись за восемь месяцев и август 2021 года на 19,6% и 1,4% соответственно.

Средства клиентов — юридических лиц увеличились на 0,8% за август и на 27,1% с начала года, составив 10,8 трлн рублей. Средства клиентов — физических лиц увеличились на 2,8% за август и на 7,0% с начала года, составив 5,4 трлн рублей.

В структуре общего капитала по состоянию на 1 сентября 2021 года основную часть составляет базовый капитал в размере 1 229,9 млрд рублей, а также основной капитал в размере 1 529,8 млрд рублей. Базовый капитал с 1 августа по 1 сентября 2021 года увеличился на 3,3 млрд рублей, или на 0,3%. Основной капитал с 1 августа по 1 сентября 2021 года увеличился на 4,6 млрд рублей, или на 0,3%. Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 сентября 2021 года норматив Н1.0 (общий) составлял 11,74% (минимально допустимое значение — 8,0%), Н1.1 (базовый) — 7,87% (минимально допустимое значение — 4,5%), Н1.2 (основной) — 9,79% (минимально допустимое значение — 6%).

Активы, взвешенные с учетом риска, выросли на 0,7% за август 2021 года и на 6,9% с начала года, достигнув 15,605 трлн рублей по состоянию на 1 сентября 2021 года.