Россия восстановила позиции в рейтинге стран с наиболее устойчивыми сегментами национального Интернета, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ежегодный отчет устойчивости национального сегмента Интернета от Qrator Labs (специализируется на сетевой безопасности). За последний год Россия поднялась с 13-го на десятое место.

Согласно отчету, в прошлом году максимальный процент возможного отказа сетей в стране составил 5,08%, а в этом году он вырос до 5,15%. Это значит, что большее число сетей в РФ потеряют доступность при отказе национального оператора связи, пояснил глава Qrator Labs Александр Лямин. В России таким оператором связи выступает «Ростелеком». Укрепление позиций страны в рейтинге топ-менеджер объясняет общим ухудшением стабильности сетей по всему миру.

В рейтинге аналитики выбирают топ-20 лидеров из 197 стран. Учитываются операторы, отказ работы которых может привести к потере глобальной доступности наибольшего процента автономных систем национального сегмента. Оцениваются показатели устойчивости сетей, работающих на протоколе IPv4 (Internet Protocol version 4; создан в 1981 году) и новом IPv6. Рейтинг по IPv4, как и год назад, возглавляют Бразилия, Германия и Швейцария, США перешли с восьмого на 17-е место. У Бразилии доля сетей, теряющая глобальную доступность при отказе одного оператора, составила 1,25%, у России — 5,15%. В рейтинге по IPv6 Россия заняла лишь 17-е место против 13-го места годом ранее.

По словам Лямина, и по IPv4, и по IPv6 у России в 2021 году низкие показатели, просто по IPv4 результата хватило, чтобы на фоне деградации других стран выглядеть приемлемо, а по новому протоколу — уже нет. Особенно это наглядно на фоне Китая: страна поставила целью развитие сетей, включая внедрение протоколов следующего поколения, тогда как в России такой задачи нет, объяснил эксперт, добавив, что негативно на устойчивость сетей влияет и консолидация операторов.

IP-адреса IPv4 исчерпались еще в 2019 году. Количество адресов в IPv6 может достигать 340 ундециллионов (число с 37 нулями), их должно хватить на всех пользователей. Переход на новый протокол не обязывает компании отказываться от старого, но для полной смены нужно создавать новые версии сайтов, а операторам — модернизировать сети.

По данным TMT Consulting, в РФ 71% абонентов широкополосного интернет-доступа в массовом сегменте контролируют «Ростелеком», МТС, «ЭР-Телеком» и «Вымпелком». Для операторов главное преимущество перехода на IPv6 — возможность избежать сложной и не всегда надежной процедуры подмены адресов, которая сейчас массово используется для IPv4, рассказали в «Вымпелкоме». Для пользователя IPv6 означает более комфортную работу как минимум из-за отсутствия необходимости вбивать CAPTCHA (тест пользователя на то, является ли он роботом), считают в МТС.