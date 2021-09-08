Издание «Ведомости» 21 сентября организует бизнес-завтрак о практиках применения новейших цифровых технологий «Гильотина для устаревших процессов бизнеса». Мероприятие пройдет в St. Regis Moscow Nikolskaya.

О том, как создать стратегию цифровизации и избежать ошибок, расскажут спикеры мероприятия. За круглым столом лидеры отраслей поделятся собственными кейсами по внедрению IТ-решений, а ведущие аналитики и поставщики технологий расскажут о преимуществах внедрения инновационных решений в бизнес-процессы.

В фокусе обсуждения:

Цифровизация и автоматизация крупного бизнеса. Индустриальные решения.

Информационные технологии, способные взорвать современный рынок.

Повышение эффективности предприятия с помощью искусственного интеллекта: план действий.

Public Cloud: применение и открывающиеся возможности.

Экономика облака. Огромные затраты: миф или реальность?

Среди спикеров:

директор по развитию динамической инфраструктуры Х5 Group Максим Осорин;

член правления, старший вице-президент по информационным технологиям и цифровой трансформации бизнеса банка «Ренессанс Кредит» Денис Сотин;

генеральный директор компании «Атомайз» Екатерина Фроловичева;

врио генерального директора СК «Югория» Михаил Косенко;

директор по развитию продукта Ramax Group Николай Ситников.

Подробнее — на сайте мероприятия.

По вопросам участия обращаться к Екатерине Никодиновой по тел.: +7 495 956 3458 #1314 или по электронной почте e.nikodinova@vedomosti.ru. По вопросам аккредитации — к Александре Мартыновой по тел.: +7 495 956 3458 или по электронной почте a.martynova@vedomosti.ru.