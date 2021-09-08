Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» подтвердило кредитный рейтинг СКБ-Банка на уровне «В+.ru», изменив прогноз на «позитивный», сообщается на сайте агентства.

Как отмечается в сообщении НКР, удовлетворительные рыночные позиции сочетаются у банка с умеренной диверсификацией бизнеса. «В оценке уровня концентрации также учтены финансирование связанных сторон на уровне группы и непрофильные вложения, связанные с компаниями — акционерами банка. Ожидаемое увеличение капитала способно позитивно отразиться на концентрации крупных кредитных рисков», — пишут эксперты.

Однако одновременно с этим банк поддерживает очень низкий запас капитала сверх нормативов: за последние 12 месяцев среднее значение Н1.0 составляло 10,3%, Н1.1 и Н1.2 — по 8,5%. Текущий профиль рисков обусловливает существенную корректировку резервов, осуществляемую НКР на основании анализа крупнейших вложений. Ключевую роль в итоговой оценке достаточности капитала сыграла понижающая корректировка НКР балансовой стоимости паев ЗПИФ и недвижимого имущества.

Основу фондирования банка формируют средства физических лиц, отмечают эксперты. На 1 июля 2021 года они составляли 60% пассивов. При этом НКР отмечает относительно невысокую (около 15% средств населения) долю крупных вкладчиков — физических лиц с остатками на счетах свыше 1,4 млн рублей. Кроме того, в конце первого полугодия 2021 года существенно выросла задолженность перед крупнейшими кредиторами, что связано с ростом остатков аффилированных структур.

СКБ-Банк по-прежнему характеризуется высокой склонностью к риску: отношение проблемных и рискованных активов, рассчитанных в соответствии с методологией НКР, к сумме капитала и резервов превышало 150% на 1 июля 2021 года. Подобный уровень обусловлен прежде всего существенным объемом непрофильных активов в виде паев ЗПИФ и недвижимого имущества, в совокупности — около 120% суммы капитала и резервов.

«Оценку качества управления сдерживают низкая операционная эффективность бизнес-модели и отдельные недостатки риск-менеджмента и внутреннего контроля. В частности, недооценка банком кредитных рисков в прошлом привела к существенному росту проблемной задолженности, потребовались значительные финансовые вливания со стороны акционеров, чтобы обеспечить непрерывность деятельности. Подход банка к определению стоимости ряда непрофильных активов отрицательно сказывается на оценке агентством качества управления и может повлиять на ключевые показатели деятельности банка и привести к регуляторным рискам», — говорится в релизе.