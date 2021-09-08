Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по рублевым вкладам «Специальный», «Доходный», «Накопительный» и «Без границ», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.



Разместить средства во вклад «Специальный» теперь можно по ставке 6,75% годовых на 181 день и 7,25% на 367 дней при открытии его в офисе банка. Если при открытии депозита воспользоваться удаленными каналами доходность составит 7% при размещении на 181 день, 7,5% — на 367 дней. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей. Капитализация, пополнение или частичное снятие средств со вклада «Специальный» не предусмотрено. Досрочное расторжение производится по ставке до востребования из расчета фактического нахождения средств на счете вклада.

Доходность по вкладу «Ренессанс Доходный» при открытии в отделении теперь составит 6% годовых при сроке 181 день, 6,5% — при сроках 367 и 400 дней, 7% — на 550 дней. При открытии вклада через дистанционные каналы ставка будет выше на 0,25 процентного пункта. Минимальная сумма вклада в рублях — 30 тыс. при открытии в отделениях и 5 тыс. при открытии в интернет- и мобильном банке. Проценты по вкладу «Ренессанс Доходный» выплачиваются в конце срока, возможность пополнения и частичного снятия средств со счета не предусмотрена.

Доходность по вкладу «Ренессанс Накопительный» при открытии в отделении составит 5,75% годовых при сроке 181 день, 6,25% — при сроке 367 дней, а при открытии через digital-каналы — 6% и 6,50% на сроки 181 и 367 дней соответственно. Минимальная сумма вклада в рублях — от 30 тыс. при открытии в отделениях и от 5 тыс. при открытии в интернет- и мобильном банке. Проценты по вкладу «Накопительный» выплачиваются ежемесячно на текущий/депозитный счет (капитализация) или счет карты по выбору клиента, есть возможность пополнения. Частичное снятие средств со счета не предусмотрено. Досрочное расторжение договора производится по ставке вклада до востребования из расчета фактического нахождения средств на счете вклада.

Также «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладу «Без границ». Теперь данный депозит можно открыть по ставке 5,5% годовых. Минимальная сумма — от 1 тыс. рублей, срок размещения средств — шесть месяцев. Проценты по вкладу «Без границ» выплачиваются ежемесячно на текущий/депозитный счет (капитализация) или счет карты по выбору клиента. Есть возможность пополнения и частичного снятия средств со счета. Досрочное расторжение договора производится по ставке вклада из расчета фактического нахождения средств на счете вклада.