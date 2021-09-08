Украинский парламент в среду в окончательном чтении принял закон «О виртуальных активах», который регулирует отрасль криптовалют на Украине, позволяет держателям таких активов легально обменивать и декларировать их, а международным криптокомпаниям — регистрировать блокчейн-бизнес на территории страны.

Как следует из текста закона на официальном сайте Верховной рады, криптовалюты получают юридический статус на Украине, участники рынка могут через суд и другими способами защищать права на виртуальные активы, а на территории страны разрешается регистрация и работа международных бирж, на которых происходят торги виртуальными активами. При этом, согласно документу, криптовалюты не являются платежным средством, однако допустимы операции эквайринга.

Закон определил, что регулятором рынка виртуальных активов на Украине будет Министерство цифровой трансформации, а в отдельных случаях — Нацбанк и Национальная комиссия по ценным бумагам.