Количество заявлений на регистрацию ипотеки в электронном виде с начала 2020 года увеличилось более чем в пять раз, и по итогам июля 2021-го уже 50% подобных сделок регистрировались в цифровом формате, сообщила пресс-служба Росреестра.

По данным ведомства, за семь месяцев 2021 года в России было зарегистрировано 2,2 млн ипотечных договоров — на 36% больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года (1,6 млн). Наибольшее количество ипотек зарегистрировано в Московской области (187,4 тыс. договоров), Москве (144,4 тыс.) и Краснодарском крае (127 тыс.).

В сообщении указано, что в сравнении с началом 2020 года произошел кратный рост количества заявлений на регистрацию недвижимости в электронном виде. Так, в целом количество заявлений на учетно-регистрационные действия в электронном виде увеличилось в два раза (до 40% в июле 2021 года), по ипотеке – более чем в пять раз (50%), по заявлениям на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) – в три раза (55%).

В Росреестре отметили, что в рамках взаимодействия с кредитными организациями в 72 регионах страны реализован проект «Электронная регистрация ипотеки за один день». До конца года этот проект планируется внедрить во всех субъектах РФ. В ведомстве ожидают, что к концу 2021 года доля регистраций ипотеки в электронном виде вырастет до 60%.

Также за июль 2021 года положительную динамику продемонстрировало и количество зарегистрированных ДДУ. Этот показатель составил 72 тыс. ДДУ, что на 22% выше показателя июня 2020 года. Больше всего ДДУ заключено в Московской области (11 тыс.), Москве (10 тыс.) и Санкт-Петербурге (7 тыс.).

Общее количество ДДУ, зарегистрированных за семь месяцев с начала года, составило 495 тыс. Это на 46% больше, чем с января по июль 2020 года (338 тыс.).