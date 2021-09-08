Банк ВТБ стал владельцем 32,89% акций АО «Первый канал», говорится в сообщении кредитной организации.

Сделка была закрыта в среду, 8 сентября. Сумма сделки в сообщении не указана.

Ранее на полях Восточного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам, что «Первый канал» «вполне может зарабатывать приличные очень деньги и платить дивиденды». Банкир также подчеркивал, что телеканал является очень важным активом.

В свою очередь, первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев в марте сообщал журналистам, что ВТБ планирует активно участвовать в развитии «Первого канала» в качестве акционера и что банк уже включился в работу.

ВТБ не в первый раз входит в состав акционеров «Первого канала». Так, в марте 2019 года банк приобрел 20% акций «Первого канала» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу. Однако 23 сентября 2020 года ВТБ вышел из капитала телеканала.

20 марта 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства, согласно которому ВТБ вернется в число негосударственных акционеров «Первого канала».