Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского к семи годам лишения свободы за хищение 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц», сообщила пресс-служба суда.

«Варшавский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима.

«Гражданский иск частично удовлетворен. Взыскано более 2 млрд 614 млн рублей», — добавили в пресс-службе.

Обвинение требовало отправить экс-депутата в колонию на восемь с половиной лет.

Варшавский был задержан в 2018 году по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц» (в 2015 году Центробанк отозвал у него лицензию, а позднее кредитная организация была интегрирована в банк «Открытие»). Дело возбудили в 2016 году. Как установил суд, деньги в виде кредита в 2012 году были получены Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент был Варшавский. Вину он не признал.

Это уже второе дело в отношении Варшавского. В декабре 2019 года Ленинский районный суд в Ростовской области признал его виновным в том, что, будучи генеральным директором Ростовского электрометаллургического завода, он уклонился от уплаты налогов. По версии следствия, с 2014 по 2015 год Варшавский включал ложные сведения в налоговую декларацию, что позволило предприятию «сэкономить» более 497 млн рублей налогов на прибыль. Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.