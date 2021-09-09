Доля пяти крупнейших банков за семь месяцев 2021 года выросла на 1,5 процентного пункта до 64,8%, тогда как за весь прошлый год она увеличилась всего на 1,1 п. п., пишут «Известия », анализируя данные ЦБ.

Согласно статистике Центробанка, к августу 2021 года активы топ-5 российских банков превысили 72 трлн рублей. На их долю к этому периоду пришлось 64,8% активов всего сектора. Доля лидера рынка — СберБанка — по средствам на счетах физлиц в последние два года росла еще сильнее. По итогам первого полугодия 2019 года в «Сбере» находилось 47,4% денег россиян, а к середине 2021-го — уже 52,3% (рост на 4,9 п. п.), следует из подсчетов на основе отчетности кредитной организации по МСФО и данных ЦБ.

Проведенные ФАС в 2020 году исследования ситуации на рынке подтвердили превалирующую роль одной-двух групп банков и тенденцию к усилению позиций крупных организаций, сообщил представитель службы. По его словам, высокие показатели концентрации могут быть либо результатом рыночной борьбы, либо следствием сокращения числа кредитных организаций. По данным ФАС, в 2020 году число банков уменьшилось на 7,4% по сравнению с 2019 годом.

Основные причины роста концентрации на рынке: переток доли к крупным игрокам в периоды стресса, покупка и объединение с дочерними банками, а также повышение цифровизации, ускорившейся на фоне пандемии, где небольшим компаниям сложно соперничать с крупными за счет высоких издержек на развитие технологий, рассказали в ЦБ.

Такая тенденция может негативно повлиять на конкуренцию — привести к необоснованному повышению цен на финансовые услуги или к отсутствию стимулов улучшать их качество, предупредили в регуляторе. Банк России уже принимает меры по развитию конкуренции, добавил его представитель: например, запуск Системы быстрых платежей снизит издержки для граждан и бизнеса, а закон о маркетплейсе позволит небольшим и средним кредитным организациям без широкой сети предоставлять услуги онлайн.

Повышение концентрации подтвердили в кредитных организациях. Например, доля ВТБ в привлечении средств физлиц с 2018 по 2020 год выросла с 12% до 15%, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его мнению, на текущий момент основные факторы конкурентной борьбы кредитных организаций, такие как сервис, удобство и персонификация продуктов, требуют высокой степени цифровизации, развития технологий и искусственного интеллекта. Именно поэтому крупные банки, которые могут инвестировать средства в эти направления, забирают долю рынка. Такая тенденция в ближайшие годы продолжится, уверен Пьянов. Однако по мере увеличения совокупной доли рынка ведущих банков будет расти и конкуренция между ними.