Доля пяти крупнейших банков за семь месяцев 2021 года выросла на 1,5 процентного пункта до 64,8%, тогда как за весь прошлый год она увеличилась всего на 1,1 п. п., пишут «Известия», анализируя данные ЦБ.

Согласно статистике Центробанка, к августу 2021 года активы топ-5 российских банков превысили 72 трлн рублей. На их долю к этому периоду пришлось 64,8% активов всего сектора. Доля лидера рынка — СберБанка — по средствам на счетах физлиц в последние два года росла еще сильнее. По итогам первого полугодия 2019 года в «Сбере» находилось 47,4% денег россиян, а к середине 2021-го — уже 52,3% (рост на 4,9 п. п.), следует из подсчетов на основе отчетности кредитной организации по МСФО и данных ЦБ.

Проведенные ФАС в 2020 году исследования ситуации на рынке подтвердили превалирующую роль одной-двух групп банков и тенденцию к усилению позиций крупных организаций, сообщил представитель службы. По его словам, высокие показатели концентрации могут быть либо результатом рыночной борьбы, либо следствием сокращения числа кредитных организаций. По данным ФАС, в 2020 году число банков уменьшилось на 7,4% по сравнению с 2019 годом.

Основные причины роста концентрации на рынке: переток доли к крупным игрокам в периоды стресса, покупка и объединение с дочерними банками, а также повышение цифровизации, ускорившейся на фоне пандемии, где небольшим компаниям сложно соперничать с крупными за счет высоких издержек на развитие технологий, рассказали в ЦБ.

Такая тенденция может негативно повлиять на конкуренцию — привести к необоснованному повышению цен на финансовые услуги или к отсутствию стимулов улучшать их качество, предупредили в регуляторе. Банк России уже принимает меры по развитию конкуренции, добавил его представитель: например, запуск Системы быстрых платежей снизит издержки для граждан и бизнеса, а закон о маркетплейсе позволит небольшим и средним кредитным организациям без широкой сети предоставлять услуги онлайн.

Повышение концентрации подтвердили в кредитных организациях. Например, доля ВТБ в привлечении средств физлиц с 2018 по 2020 год выросла с 12% до 15%, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его мнению, на текущий момент основные факторы конкурентной борьбы кредитных организаций, такие как сервис, удобство и персонификация продуктов, требуют высокой степени цифровизации, развития технологий и искусственного интеллекта. Именно поэтому крупные банки, которые могут инвестировать средства в эти направления, забирают долю рынка. Такая тенденция в ближайшие годы продолжится, уверен Пьянов. Однако по мере увеличения совокупной доли рынка ведущих банков будет расти и конкуренция между ними.

Клиентам банков будут возвращать украденные мошенниками деньги

Минфин надеется, что предлагаемая мера позволит перехватить деньги на том этапе, когда они еще не были раскинуты по десяткам, сотням счетов и не были выведены.