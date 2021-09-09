Заемщики БыстроБанка в соцсетях жалуются на то, что он навязывает при оформлении автокредита договор поручительства с ООО «Брокер», пишет «Коммерсант» . Во всех описанных случаях оформление происходило в автосалоне, брокер указывал, что поручительство конкретной компании обязательно, без договора даже не будут рассматривать кредитную заявку. Стоимость поручительства, по отзывам, составляет около 20% от суммы кредита. Отвечая на претензии клиентов на Банки.ру, представители банка писали, что решение о возврате уплаченной за якобы навязанное поручительство суммы принимает ООО «Брокер» самостоятельно и в индивидуальном порядке.

Эксперты подчеркивают, что поручительство при автокредитовании нельзя назвать рыночной практикой. По словам главы проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, «данный случай — экзотика», чаще всего банки используют карманных страховщиков, когда до 90% платежа перетекает обратно в банк. Как отметил зампред правления банка «Ренессанс Кредит» Сергей Королев, при кредитовании физлиц поручительство вообще мало распространено и по большому счету банку не нужно, так как влечет за собой лишь дополнительные проверки.

Неофициально банкиры рассказали, что практику привлечения юрлиц в качестве поручителей используют автодилеры при продаже машин в рассрочку. Сами дилеры утверждают, что такой подход не применяют. Вся топ-линейка банков- партнеров не требует поручительства, кэптивные банки также весьма лояльны к покупателям, пояснил глава ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов. Подобная практика крайне редко встречается, подтвердил директор «Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев. По его словам, топ-10 крупнейших банков, работающих с сетью официальных дилеров, сфокусированы строго на клиентах, а не на круге их возможных поручителей, такие поручительства сильно усложнят жизнь банкам.

В БыстроБанке подчеркнули, что поручительство — дело добровольное, а банк рекомендует поручительства тем, кто не может подтвердить свои доходы документами. Поручительство — это лишь дополнительный способ обеспечения, позволяющий кредитовать по более низкой ставке, отметили в кредитной организации. Источники издания в банке допускают, что «возможны перегибы на местах, когда сотрудники, заинтересованные в получении дополнительных бонусов, настаивают на необходимости поручительства конкретной компании».

ЦБ считает необходимым обязательно получать согласие заемщика на приобретение дополнительных услуг в рамках заявления о предоставлении кредита (займа), а их стоимость в случаях, установленных законом, включать в расчет полной стоимости кредита. Дополнительная услуга может быть платной, только если содержит отдельное благо (выгоду) для гражданина, подчеркнули в регуляторе.