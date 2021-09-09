Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства 22 млн долларов с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Суд также взыскал с Альфа-Банка более 30,8 млн долларов и 5,6 млрд рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Суд решил взыскать с Абызова в доход Российской Федерации 22 000 000 долларов США. Суд также взыскал с АО «Альфа-Банк» в доход государства 30 829 755 долларов США и 5 642 993 352 рубля», — уточнили в суде.

Генпрокуратура обосновала требования иска тем, что экс-министр разместил в банке средства, имеющие коррупционное происхождение, сообщают РИА Новости . Представители Альфа-Банка заявили о намерении обжаловать решение суда.

«Альфа-Банк полагает, что исковые требования заявлены к банку необоснованно. Ранее прокуратура указывала на «признаки антисоциальной сделки». Однако действия банка, напротив, носили сугубо социальный характер. В первую очередь мы защищали интересы наших вкладчиков, среди которых миллионы простых российских граждан. Все действия банка были направлены на обеспечение принципа возвратности выдаваемых кредитов и неукоснительного исполнения банком своих обязательств перед вкладчиками», — сообщили РАПСИ в пресс-службе кредитной организации.

Генпрокуратура хочет взыскать более 126 млн долларов с Михаила Абызова и Альфа-Банка Генпрокуратура добивается взыскания более 126 млн долларов с экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и Альфа-Банка, в котором он разместил средства, имеющие, по данным надзора, коррупционное происхождение, пишет «Коммерсант» . Действия ответчиков, говорится в прокурорском иске, носят «антисоциальный», противный «основам правопорядка и нравственности» характер.

В середине августа прошлого года Следственный комитет России завершил расследование дела экс-министра и других обвиняемых.

По данным следствия, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество: действуя в соучастии с иными лицами, он похитил мошенническим путем денежные средства в размере 4 млрд рублей, принадлежащие ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Эти компании осуществляют производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области. Впоследствии похищенные деньги были выведены за рубеж.

«Факт легализации Абызовым и другими обвиняемыми денежных средств удалось установить благодаря эффективному взаимодействию с Росфинмониторингом и при содействии компетентных органов Республики Кипр», — уточняли ранее в СК РФ.