ВТБ запустил тестирование технологии дополненной реальности в мобильном приложении: теперь клиентам станет доступен просмотр уведомлений об операциях и предложениях банка. Об этом в четверг сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Просмотр уведомлений в дополненной реальности доступен пользователям мобильного приложения на iOS в версии 15.15 и выше, на Android новая функция появится в сентябре. Чтобы воспользоваться новой функцией на платформе iOS, клиенту нужно перейти в ленту уведомлений и выбрать соответствующий пункт в меню, а затем — отсканировать карту ВТБ. При горизонтальном расположении карты отобразится информация по доступным средствам и количеству накопленных бонусов по программе «Мультибонус», при вертикальном — лента уведомлений», — говорится в релизе.

Пролистывание ленты уведомлений и переключение между фильтрами осуществляется при наклоне карты или по касанию на экран.

Тестирование технологии дополненной реальности (AR — augmented reality) будет проходить до декабря 2021 года, после этого будет принято решение о ее масштабировании в мобильном приложении «ВТБ Онлайн».

«Мы активно внедряем новые перспективные технологии в работу приложения: в начале года запустили голосового ассистента, а сейчас начинаем тестировать технологию дополненной реальности в ленте уведомлений. Это поможет нам понять работоспособность технологии и позволит в дальнейшем эффективнее решать клиентские вопросы: создавать более быстрые и удобные сценарии переводов и платежей, помогать найти ближайшее отделение банка или банкомат и многое другое. При разработке новых функций на основе этой технологии мы будем ориентироваться на обратную связь от клиентов и учитывать их предложения по работе сервиса», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

На платформе Android для запуска уведомлений в дополненной реальности не требуется карта: после перехода в режим камеры клиенту необходимо выбрать, где на плоскости разместить ленту уведомлений. Пролистывание ленты уведомлений и переключение между фильтрами осуществляется по касанию на экран смартфона.