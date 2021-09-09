Банк России начинает осеннюю сессию онлайн-уроков финансовой грамотности, сообщает пресс-служба регулятора. Занятия (вебинары) будут проходить до 17 декабря 2021 года. Они имеют три уровня сложности. Слушатели узнают о сбережениях, кредитах и страховании, финансовых инструментах для инвестиций, налогах и пенсионных накоплениях, а также о том, как безопасно пользоваться банковской картой и противостоять мошенникам.

По каждой теме уроки запланированы на разное время, чтобы школа могла выбрать оптимальный график с учетом часового пояса и составить для себя расписание. Подключиться к онлайн-уроку можно и индивидуально из дома, а не только в составе класса или группы учеников из школ и колледжей. Расписание и инструкции для подключения размещены на сайте .

Проверить и закрепить знания в увлекательной форме можно, используя на уроках или дополнительных занятиях специально разработанные игры по финансовой грамотности .

В 2020 году в рамках проекта Банка России прошло более 163 тыс. онлайн-уроков, их посмотрели почти 3 млн старшеклассников, а в этом году только в весеннюю сессию состоялось 126 тыс. онлайн-уроков, они набрали уже более 2 млн просмотров.

Кроме того, с 22 сентября начинаются онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения, а с 27 сентября — вебинары по инвестиционной грамотности для взрослых и студентов. Они будут выходить в эфир по 17 декабря 2021 года.