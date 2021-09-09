Большинство россиян (60%) готово потратить на покупку телефона не более 20 тыс. рублей, выяснили аналитики из компании «СберСтрахование» и медиахолдинга Rambler & Сo, опросив свыше 32 тыс. респондентов.

По данным исследования, наибольшее число потенциальных покупателей (42%) готово отдать за смартфон от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, 18% не собираются тратить на телефон больше 10 тыс. рублей. В то же время 22% россиян готовы приобрести гаджет по цене от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, 12% — от 40 тыс. до 80 тыс. рублей, а 6% — дороже 80 тыс. рублей.

При этом причиной покупки нового телефона чаще всего становится поломка старого — так ответил 71% респондентов. Для 18% опрошенных веской причиной для смены гаджета служит выход новой модели на рынке, 11% начинают пользоваться новым смартфоном, потому что получили его в подарок. Каждый четвертый опрошенный (25%) меняет смартфон раз в три года, 15% — раз в пять лет, 13% — раз в два года, 3% — раз в год, 1% — чаще раза в год.

Самостоятельно смартфоны купили почти 70% владельцев: 41% — в офлайн-магазинах, 27% — на онлайн-площадках. Получили гаджеты в подарок 18% опрошенных. Самой популярной маркой смартфонов является Samsung — их предпочли 29% опрошенных. На втором и третьем местах у потребителей стоят марки Huawei (19%) и iPhone (14%).

Смартфон в первую очередь нужен для звонков 38% респондентов, а для общения в мессенджерах смартфоны выбирает 21%. Для работы гаджет нужен 24% опрошенных, а 17% используют смартфон в основном для развлечений. При этом почти каждый четвертый пользуется телефоном более пяти часов в день, каждый пятый — два-три часа в день, а каждый десятый — менее часа.

«По данным опроса, 36% респондентов сталкивались с необходимостью ремонта телефона, однако в целом большинство пользователей не готово тратить на это более трех тысяч рублей — так ответили 68%. Помочь решить эту проблему может страховой полис. В случае непредвиденной ситуации страховая компания возместит расходы, тем самым сохранив и телефон, и финансовую стабильность. Мы видим, что растет не только осведомленность населения об этом виде страхования (о нем знают почти 40% респондентов), но и его проникновение — 10% из числа тех, кто знает о возможности застраховать гаджеты, защитили их страховым полисом», — отметил замгенерального директора компании «СберСтрахование» Александр Гогленков.