Сотрудники полиции в Подмосковье задержали подозреваемого в краже более 34 млн рублей в криптовалюте. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам Волк, в полицию обратился житель Подмосковья с сообщением о том, что у него похищена крупная сумма денег в цифровой валюте. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что заявитель испытывал трудности с регистрацией учетной записи на сайте криптовалютной биржи и обратился по рекомендации знакомых к мужчине, который пообещал ему передать свой аккаунт в постоянное пользование», — пояснила она.

После того как потерпевший получил в свое распоряжение учетную запись, он перевел на нее около 3,5 биткоина и более 221 тыс. ADA. На следующий день гражданин обнаружил, что пароли для входа в учетную запись не подходят, а все его сбережения списаны.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в частном доме в Рязанской области.

«Следователем Следственного управления МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — заключила Волк.