Агентство по страхованию вкладов в августе 2021 года выплатило страховое возмещение 49,3 тыс. вкладчиков ликвидируемых банков на общую сумму 9 млрд рублей, сообщила пресс-служба АСВ.

В данную статистику включена и 1 тыс. юридических лиц, которым выплачено страховое возмещение на сумму 0,3 млрд рублей.

В АСВ напомнили, что в августе 2021 года страховой случай наступил в отношении одного кредитного учреждения, которое является участником системы обязательного страхования вкладов — КС Банка. Приказом от 6 августа Банк России отозвал его лицензию на осуществление банковских операций.

АСВ начинает выплату страховки вкладчикам КС Банка Агентство по страхованию вкладов 13 августа начинает выплату страхового возмещения вкладчикам саранского КС Банка, сообщает департамент общественных связей АСВ.

Всего с начала года агентство выплатило страховое возмещение 133,8 тыс. обратившихся вкладчиков, совокупный размер выплат составил 47,9 млрд рублей. Выплаты получили и 7,3 тыс. юридических лиц — на сумму 2,7 млрд рублей.

В пресс-релизе говорится, что электронный сервис агентства на Едином портале государственных и муниципальных услуг для получения справок о размере причитающегося или выплаченного возмещения по вкладам в августе 2021 года использовали около 700 вкладчиков. Всего в текущем году данным электронным сервисом воспользовались 10 тыс. вкладчиков 282 банков.