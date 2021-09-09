Агентство по страхованию вкладов в августе 2021 года выплатило страховое возмещение 49,3 тыс. вкладчиков ликвидируемых банков на общую сумму 9 млрд рублей, сообщила пресс-служба АСВ.
В данную статистику включена и 1 тыс. юридических лиц, которым выплачено страховое возмещение на сумму 0,3 млрд рублей.
В АСВ напомнили, что в августе 2021 года страховой случай наступил в отношении одного кредитного учреждения, которое является участником системы обязательного страхования вкладов — КС Банка. Приказом от 6 августа Банк России отозвал его лицензию на осуществление банковских операций.
Агентство по страхованию вкладов 13 августа начинает выплату страхового возмещения вкладчикам саранского КС Банка, сообщает департамент общественных связей АСВ.
Всего с начала года агентство выплатило страховое возмещение 133,8 тыс. обратившихся вкладчиков, совокупный размер выплат составил 47,9 млрд рублей. Выплаты получили и 7,3 тыс. юридических лиц — на сумму 2,7 млрд рублей.
В пресс-релизе говорится, что электронный сервис агентства на Едином портале государственных и муниципальных услуг для получения справок о размере причитающегося или выплаченного возмещения по вкладам в августе 2021 года использовали около 700 вкладчиков. Всего в текущем году данным электронным сервисом воспользовались 10 тыс. вкладчиков 282 банков.