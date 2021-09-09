Промсвязьбанк запустил новый продукт для корпоративных клиентов — счет эскроу, с помощью которого предприятия могут снизить риски при оформлении различных сделок, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.
Механизм действия нового продукта следующий. Одна сторона сделки вносит деньги на счет эскроу, вторая сторона гарантированно получает эти деньги только после того, как выполнит свои обязательства, прописанные в договоре. В ПСБ напомнили, что счет эскроу используют в том числе при купле-продаже недвижимого имущества, подписании мировых соглашений, продаже ценных бумаг, долей, в операциях с интеллектуальной собственностью.«ПСБ как независимый посредник следит за выполнением условий договора сделки, детально проверяет все документы. Повышенный уровень защиты имущества — это основная особенность нового механизма. В целом эскроу, в отличие от аккредитива, — более гибкий инструмент при расчетах, его условия стороны вправе установить сами. Важно также, что на счете эскроу можно замораживать не только деньги, но и другое движимое имущество — например, ценные бумаги», — пояснил директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов ПСБ Владимир Ефанов.