Платежная система Mastercard объявила о покупке CipherTrace, компании, которая занимается анализом в сфере криптовалюты, говорится в пресс-релизе Mastercard.

«Mastercard расширит свои возможности в области цифровых активов, подписав соглашение о приобретении CipherTrace, ведущей компании по анализу криптовалюты», — указано в сообщении.

Компания отмечает, что приобретение CipherTrace является частью ее стратегии в области цифровых активов, цель которой заключается в предоставлении клиентам большего количества вариантов трансакций с цифровыми активами. В рамках этой стратегии Mastercard ранее заключила партнерские соглашения с Uphold, Gemini и BitPay.

Условия сделки не разглашаются. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2021 года при соблюдении определенных условий.

CipherTrace – компания, занимающаяся анализом в сфере криптовалют. Она объединяет виртуальную валюту и финансовые услуги вместе с решениями для финансовых расследований и защиты от мошенничества.