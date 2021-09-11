Банк «Зенит» и платежная система Mastercard проводят акцию «Мастеркард-КХЛ. Семейный поход на хоккей», сообщает пресс-служба кредитной организации. При оплате покупок банковскими картами клиенты могут выиграть сразу по четыре билета на один из матчей Континентальной хоккейной лиги. В акции участвуют жители 18 населенных пунктов России, включая Альметьевск, Казань, Москву, Нижнекамск и Санкт-Петербург.



Предложение действительно до 30 сентября 2021 года включительно. «По его условиям необходимо совершать покупки по карте Mastercard от банка «Зенит» на сумму не менее 20 тыс. рублей для жителей Московского региона, не менее 15 тыс. рублей для жителей Санкт-Петербурга, не менее 10 тыс. рублей для жителей Республики Татарстан. Акция распространяется на Masterсard Gold, Masterсard Platinum и Masterсard Elite», — говорится в релизе.

Кроме того, держатели «Карты привилегий Mastercard» от банка «Зенит» получат до 5% бонусами за оплату в кафе, аптеках и спортмагазинах, а также 1% за любые другие покупки. На остаток по счету накапливаются до 5% годовых.

По кобренд-карте «Клуб чемпионов» возвращаются бонусы до 15% при оплате топлива и товаров на АЗС «Татнефть», 5% — за покупки на других заправках, платных дорогах, за услуги паркингов и автомоек и 1% — за остальные покупки.

Один бонус равняется 1 рублю. Клиенты могут сами решать, копить бонусы или сразу их тратить. Обслуживание по картам бесплатное при условии ежемесячных трат согласно установленным тарифам банка.