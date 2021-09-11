Российские женщины за восемь месяцев текущего года стали заметно чаще покупать одежду и оплачивать услуги салонов красоты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом средний чек «на красоту» мужчин рос намного активнее, чем у женщин. Такие особенности трат россиян по картам на уход за своей внешностью приводятся в исследовании банка «Русский Стандарт».



Традиционные лидеры трат в этом сегменте — магазины одежды и обуви, магазины косметики, а также парикмахерские и салоны красоты. Аналитики банка изучили, как здесь отличаются траты у представителей обоих полов с января по август 2021 года. Средний чек одной покупки по картам банка у мужчин оказался выше «женского» — 4 601 рубль против 2 850 рублей. При этом у мужчин он вырос на 8% относительно восьми месяцев прошлого года, а у женщин — лишь на 1%. «Можно предположить, что статистику скорректировали в том числе и подарки от мужчин. Ведь, как известно, они часто оплачивают шопинг дамам в качестве презента или знака внимания, особенно на такие праздники, как 8 Марта, дни рождения и другие события», — замечают аналитики.



Лидируют по числу покупок в топ-3 категорий трат в сегменте «красота» магазины одежды и обуви. Согласно статистике банка, обновлять гардероб за восемь месяцев 2021-го стали заметно чаще, чем в прошлом году. У женщин общее количество операций выросло на 40%, а у мужчин — на 15%. На период с января по август 2020 года пришлись три месяца режима строгой изоляции: россияне реже выходили из дома, посещали общественные места. Подобные ограничения, вполне возможно, снизили их потребность в обновлении гардероба, в отличие от более стабильного 2021 года. Кстати, средний «мужской» чек на шопинг в магазинах одежды и обуви выше — 5 111 рублей (он вырос на 3,6% относительно прошлого года) против «женских» 3 122 рублей (чек снизился на 2% соответственно).

На втором месте по количеству покупок по картам банка — магазины косметики. Мужчины заметно снизили здесь свою активность — общее количество покупок за восемь месяцев текущего года уменьшилось на 11%. У женщин — осталось практически неизменным. При этом духи, декоративную косметику или косметику по уходу и подобные товары мужчины в среднем покупали на 3 602 рубля (чек вырос на 28% относительно прошлого года), а женщины — на 1 990 рублей (рост на 2%).

Наконец, третье место — у парикмахерских и салонов красоты. На фоне улучшения эпидемиологической ситуации и снятия ограничений на работу предприятий этой сферы услуг их стали посещать чаще. Общее количество операций по картам банка у мужчин здесь выросло на 14%, а у женщин — на 20%. Это единственная категория в сегменте «красота», где средний чек у женщин оказался выше, чем у мужчин, — 2 307 рублей (рост на 1% по сравнению с прошлым годом) против 1 963 рублей (рост на 4%).