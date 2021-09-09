Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации, по предварительной оценке Центробанка, в январе – августе 2021 года выросло до рекордных за последние восемь лет значений – 69,7 млрд долларов. Об этом говорится в «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе – августе 2021 года» , подготовленной Банком России.

«Определяющим фактором стало увеличение в 1,8 раза профицита торгового баланса в результате высокой динамики как энергетического, так и неэнергетического экспорта, прирост которого был выше прироста импорта товаров. Совокупный дефицит других компонентов счета текущих операций несколько вырос по сравнению со значением показателя сопоставимого периода прошлого года за счет начисленных в пользу нерезидентов инвестиционных доходов. В то же время дефицит баланса внешней торговли услугами сократился за счет начавшегося восстановления экспорта при сохранении неизменным уровня импорта услуг», – говорится в комментарии Центробанка.

Положительное сальдо финансовых операций частного сектора в январе – августе 2021 года, по предварительным данным, составило 51,1 млрд долларов против 35,6 млрд годом ранее. Как отмечают аналитики ЦБ, ключевую роль сыграло наращивание внешних активов прочих секторов в наибольшей степени в рамках прямых инвестиций, а также за счет иных вложений компаний и домашних хозяйств в зарубежные финансовые инструменты.

«В то же время, в отличие от ситуации годом ранее, когда на формирование показателя оказало влияние снижение обязательств банков перед нерезидентами, в оцениваемом периоде операции банков были сбалансированными», – указали в ЦБ.

Международные резервы РФ за восемь месяцев увеличились на 40,8 млрд долларов вследствие как операций с иностранной валютой, осуществляемых Банком России в рамках бюджетного правила, так и получения Россией специальных прав заимствования в размере 17,5 млрд долларов в рамках решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов.