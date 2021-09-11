Уральский Банк Реконструкции и развития (УБРиР) запустил комплексное предложение для микробизнеса — онлайн-кассу и торговый терминал в одном устройстве. Как уточняют в банке, новый сервис будет интересен предпринимателям из сферы торговли и услуг, которые недавно открыли бизнес, или тем, кто планирует расширяться.

Величина комиссии по эквайрингу составляет от 1,79%. За отсутствие оборотов по терминалу дополнительная комиссия не взимается. Подключиться к тарифу можно бесплатно.

Беспроводная мобильная касса работает на операционной системе Android, имеет мощную батарею и две встроенные камеры для проведения операций с QR-кодами и штрихкодами.

«В одном устройстве содержится все необходимое: фискальный накопитель, кассовое ПО и интерфейс для приема к оплате банковских карт. Для вновь зарегистрированного ИП имеет смысл взять кассу в аренду, чтобы сократить затраты на старте. Средняя стоимость покупки оборудования сейчас составляет порядка 25 тысяч рублей, а аренда кассы «два в одном» — 990 рублей в месяц», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Подключить онлайн-кассу вместе с эквайрингом можно в любом отделении УБРиР, оказывающем услуги юридическим лицам.