Райффайзенбанк первым на рынке реализовал возможность для клиентов полностью сформировать условия аккредитива онлайн. Теперь выход на сделку будет еще быстрее, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Аккредитив — это безопасная форма сделки с недвижимостью. В ней участвуют покупатель, продавец и третья сторона — банк. В этом банке открывается специальный счет, на который перечисляются деньги со счета покупателя, а продавец получает к ним доступ только после того, как выполнены все необходимые условия договора, например, зарегистрирован переход права собственности.

«Мы проанализировали, какие документы клиенты чаще выбирают, и добавили их в подсказки. Автоматизация выбора типов договора, объекта и условий аккредитива экономит в первую очередь время клиента. В офис банка нужно приехать всего раз — чтобы подписать заявление. Сейчас мы работаем над тем, чтобы и это можно было сделать удаленно», — говорит руководитель развития ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

Сегодня 95% сделок с недвижимостью в Райффайзенбанке проходят через аккредитив. Как уточняют в банке, если сумма аккредитива без ипотеки более 1 млн рублей, то он является бесплатным для клиента.