В России необанками считаются банки-стартапы, которые недавно появились на рынке и находятся в процессе привлечения инвестиций. Совсем другой подход к пониманию финтех-компаний сложился в Азии, где необанки — это крупнейшие компании с широким спектром финансовых и нефинансовых услуг.