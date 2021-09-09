Промсвязьбанк успешно разместил биржевые облигации в объеме 15 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Срок обращения размещенных облигаций – три года, ставка купона – 8,15% годовых.
В релизе указано, что сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны институциональных инвесторов – управляющих компаний, банков, страховых компаний, а также физических лиц.
«ПСБ увеличивает объемы размещения публичного долга – с июня прошлого года банк разместил уже семь выпусков облигаций», – отметил руководитель блока финансовых рынков ПСБ Никита Башков.
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска от рейтингового агентства АКРА – «eAA(RU)», что соответствует кредитному рейтингу банка.
Организаторами размещения выпуска серии 003Р-07 выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, банк «Зенит», БК «Регион», Россельхозбанк и ПСБ. Техническая часть размещения состоится 14 сентября на Московской бирже.