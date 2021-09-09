Банк «Открытие» переведет головной офис в бизнес-центр «Легион» в Москве, который будет переименован в «Дом «Открытия», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В пресс-релизе указано, что в настоящий момент подразделения головного офиса «Открытия» в столице рассредоточены по нескольким площадкам, в том числе находящимся в аренде. Поэтому было принято решение о компактном размещении основной части работников головного офиса в полностью принадлежащем банку бизнес-центре «Легион», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 4. Бизнес-центр поменяет название и будет называться «Дом «Открытия».

Остальные подразделения расположатся еще в четырех офисах, в том числе в здании на Летниковской улице, где сейчас размещается головной офис. Собственником этих помещений также является банк «Открытие».

В банке пояснили, что изменения позволят полностью отказаться от арендуемых площадей, сократить расходы на коммунальные и эксплуатационные услуги. Высвобождаемые офисы, принадлежащие банку, будут реализованы на рынке.

«Затраты на переезд (ремонт, оборудование, транспортные расходы и т. д.) будут полностью компенсированы продажей избыточных площадей, отказом от арендной платы, сокращением расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги», – говорится в релизе.